Солдатам ВСУ отправляли просроченные сухпайки НАТО

Марочко: ВСУ получают просроченные пайки из США и Германии
breakermaximus/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие ВСУ на краснолиманском направлении получают сухпайки производства стран НАТО с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, после занятия украинских позиций российские военные обнаружили большое количество упаковок от сухпайков. В основном речь идет о продукции армий США и Германии.

Эксперт уточнил, что сроки годности этих пайков истекли не менее чем полгода назад, а в некоторых случаях и раньше. При этом, как он отметил, средства объективного контроля фиксировали сбросы продовольствия на эти позиции еще на прошлой неделе.

До этого РИА Новости сообщало, что страны НАТО поставляют Украине устаревшее вооружение времен Второй мировой войны. По словам источника агентства, страны НАТО таким образом утилизируют старое оружие.

Он добавил, что использование такого вооружения малоэффективно в настоящее время, а технические характеристики старых артиллерийских орудий очень низкие.

Ранее военный эксперт раскрыл, как Украина будет воевать без денег.

 
