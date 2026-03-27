Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Войска НАТО в украинской форме»: эксперт раскрыл, как Украина будет воевать без денег

Oleg Petrasiuk/AP

Украина «в крайнем случае» в условиях отсутствия денежных средств на ведение боевых действий может «пустить» на свою территорию войска НАТО, которые будут воевать под видом добровольцев в форме ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«В крайнем случае они пустят войска НАТО, которые будут воевать под видом добровольцев в украинской форме, якобы заключив контракт с ВСУ. Они таким образом будут затыкать те бреши, которые сформируются», — подчеркнул он.

Однако, по словам Кнутова, такой «крайний случай» полного отсутствия денег у Украины на ведение боевых действий маловероятен, поскольку отдельные страны Европы могут впоследствии заключить двусторонние контракты с Киевом на выделение определенного количества денежных средств. Это может стать одним из способов обхода вето Венгрии на кредит Украине в размере 90 млрд евро, отметил он.

«Есть лазейки, которые в свое время в Брюсселе были придуманы. Это двусторонние контракты, договоренности, в соответствии с которыми, например, та же Германия предоставляет 10 миллиардов евро в экстренном порядке Украине, а гарантом выступает Брюссель», — сказал эксперт.

Украине хватит денег покрыть военные расходы только до июня, поскольку Киев столкнулся с задержкой западного финансирования, сообщает Bloomberg. Дефицит бюджета страны уже достиг $52 млрд, при этом на ведение боевых действий необходимо не менее $120 млрд. В Верховной раде считают, что страна находится «на грани финансовой катастрофы». Президент Украины Владимир Зеленский связал текущую ситуацию с переориентацией внимания Запада на Ближний Восток. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал способы достижения целей на СВО.

 
Теперь вы знаете
Помогает ли Россия Ирану в противостоянии Западу? Что ответил Лавров и какие грузы реально идут в Тегеран
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
