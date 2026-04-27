Зеленский рассказал, сколько наземных роботизированных комплексов законтрактовала Украина

Emrah Gurel/AP

Украина законтрактовала 25 тысяч наземных роботизированных комплексов. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, именно такие аппараты в настоящее время являются одними из наиболее востребованных у ВСУ.

«Уже законтрактовано 25 тысяч наземных роботизированных комплексов – вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень. Количество будет увеличено и ощутимо. Контрактование продолжается», — подчеркнул Зеленский.

23 апреля украинский лидер сообщил, что поставки оружия от США «не остановились», однако у Украины все еще существуют потребности в системах ПВО. Зеленский напомнил: ФРГ согласилась профинансировать поставки ракет для систем Patriot, однако это решение не удовлетворяет «тактические потребности» Киева.

До этого он рассказал, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский заявил о намерении открыть в Европе центры для экспорта вооружений.

 
