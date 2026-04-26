Группировка «Север» выявила и поразила стоянку машин ВСУ в приграничном регионе

Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили стоянку с автомобилями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника расчета беспилотников группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

По его словам, технику украинских формирований обнаружили операторы разведывательного дрона ZALA. Далее бойцы детально проанализировали полученные сведения и ударили по цели с помощью беспилотника «Ланцет».

«В результате огневого поражения было зафиксировано уничтожение пяти пикапов и двух грузовых автомобилей ВСУ», — отметил «Ветер».

Он добавил, что выведенные из строя автомобили использовались украинскими солдатами для ротации и доставки боеприпасов.

25 марта в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ после утраты контроля над трассой Сумы — Писаревка лишились ключевого маршрута снабжения позиций на передовой в регионе. Как говорится в заявлении, сейчас дорога находится под огневым воздействием операторов дронов Вооруженных сил РФ. Трасса играла значимую роль в логистике украинских формирований, обеспечивая быстрый доступ к позициям — протяженность маршрута составляет порядка 20 км, до сих пор его можно было преодолеть примерно за 30 минут на легковом транспорте.

Ранее командование ВСУ перебросило бывших заключенных и заградотряды в Сумскую область.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
