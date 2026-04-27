Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Украинский омбудсмен рассказала о поиске «правильной коммуникации» с 1,6 млн уклонистов

Минобороны Украины оценило число уклонистов в 1,6 млн человек
Sofiia Gatilova/Reuters

Минобороны Украины посчитало число уклонистов, подлежащих призыву, и ищет каналы «правильной коммуникации» с ними. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает издание «Страна.ua».

«Мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства. <...> По подсчетам министерства обороны, 1,6 млн человек – это люди, которые сейчас могут пополнить войско», — сказала она.

По словам Решетиловой, «государство ищет эти пути», но и «общество со своей стороны должно вспомнить о своей ответственности». Омбудсмен подчеркнула, что это дело не только министерства обороны и полиции — «правильно настроить эту коммуникацию» должны и представители медиасферы и общественного сектора.

Издание напомнило, что минобороны Украины готовит реформу, нацеленную на то, чтобы усилить мобилизацию этих уклонистов.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение в стране.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских ТЦК стали более изобретательными в принудительной мобилизации.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
