Украинский омбудсмен рассказала о поиске «правильной коммуникации» с 1,6 млн уклонистов

Минобороны Украины посчитало число уклонистов, подлежащих призыву, и ищет каналы «правильной коммуникации» с ними. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает издание «Страна.ua».

«Мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства. <...> По подсчетам министерства обороны, 1,6 млн человек – это люди, которые сейчас могут пополнить войско», — сказала она.

По словам Решетиловой, «государство ищет эти пути», но и «общество со своей стороны должно вспомнить о своей ответственности». Омбудсмен подчеркнула, что это дело не только министерства обороны и полиции — «правильно настроить эту коммуникацию» должны и представители медиасферы и общественного сектора.

Издание напомнило, что минобороны Украины готовит реформу, нацеленную на то, чтобы усилить мобилизацию этих уклонистов.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение в стране.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских ТЦК стали более изобретательными в принудительной мобилизации.