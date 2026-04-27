В Минобороны РФ отвергли данные о принуждении студентов к участию в СВО

В МО исключили принуждение студентов к подписанию контракта для службы в войсках

Контракт с гражданами России, поступающими в войска беспилотных систем, заключается на добровольной основе, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено. Об этом заявил заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Ранее ряд СМИ писали, что студентов российских войск якобы массово отчисляют для принуждения их к заключению контракта.

«В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет», — заявил военный.

В документе также говорится, что с российскими гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. При желании гражданин может продлить контракт. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет, уточнил Горемыкин.

Военный также подчеркнул, что Минобороны РФ строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения россиянами военной службы в войсках беспилотных систем.

20 января Минобороны сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем.

Ранее министр обороны заявил о выполнении планов по комплектованию ВС РФ контрактниками с опережением.