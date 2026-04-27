ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Коми

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Коми по заданию спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ РФ.

По версии ФСБ, злоумышленники через один из мессенджеров связались с представителями украинских спецслужб и передали им информацию о региональных нефтеперерабатывающих предприятиях, а также данные о военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в специальной военной операции.

Действуя по указанию украинских кураторов, преступники изъяли из заранее оборудованного хранилища беспилотники с самодельными взрывными устройствами для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности Коми, заявили в российской спецслужбе.

24 апреля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителей Роскомнадзора: группу из семи человек задержали в четырех городах при подготовке подрыва автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства. Предполагаемого лидера ячейки застрелили, когда он пытался оказать сопротивление. Что известно о сорванном теракте, задержаниях и версии ФСБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске 59-летнюю женщину будут судить за подготовку теракта.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!