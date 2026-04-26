РИА: назначенного Сырским генерала ВСУ Богомолова судили за вымогательство
Новый командующий 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Богомолов, назначенный главнокомандующим войсками страны Александром Сырским, в прошлом чуть не попал за решетку из-за вымогательства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник, Богомолова осудили в 2014 году. Он попался на том, что лично требовал от подчиненных заплатить за «непривлечение к ответственности».

«На месте преступления были найдены десятки тысяч гривен, 300 граммов янтаря и знаменитый дневник, куда бывший полковник собственноручно вносил фамилии «должников», — сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что Артема Богомолова приговорили к двум годам лишения свободы, однако ему удалось избежать наказания благодаря связям с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Наказание заменили на «служебное ограничение», сопровождавшееся удержанием 15% заработной платы.

В феврале на Украине задержали командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца и начальника управления Службы безопасности Украины по Житомирской области Владимира Компаниченко по делу о взятке в $320 тыс. Суд избрал Украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей, предусмотрев альтернативу в виде залога в размере 7 млн гривен (около $159,2 тыс.). На заседании в марте было решено оставить мужчину под арестом.

Ранее обвиняемого в коррупции экс-главу Госпогранслужбы Украины отправили на фронт.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
