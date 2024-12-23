Высокопоставленные украинские военные, пользуясь своим служебным положением, устраивают попавших в армию знакомых на тыловые должности. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Она обратила внимание, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается высокий уровень коррупции.

«Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие [люди] во время чисток обычно остаются на своих местах, а [на передовую] отправляют часто именно тех, кто <...> не способен к интригам ради теплого места», — подчеркнула законодатель.

Также, по словам Безуглой, командование ВСУ нередко отправляет рядовых солдат на штурм, не давая им разведать ситуацию и лишая возможности взаимодействовать с другими подразделениями. В связи с этим депутат пришла к выводу, что реальная пехота украинских войск состоит из «рабов с билетом в один конец».

17 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что текущая ситуация на фронте является сложнейшей для армии страны за все время с момента эскалации конфликта. Как он отметил, группировки ВСУ на Покровском и Купянском направлениях «уже криком кричат» о дефиците разведывательных дронов. Экс-глава государства выразил уверенность, что солдатам не хватает оборудования из-за коррупции среди занимающихся закупками чиновников.

Ранее в украинском парламенте рассказали, что командиры ВСУ вымогают у подчиненных деньги.