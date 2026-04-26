В Пхеньяне открылся музей героев зарубежной военной операции

Белоусов и Володин открыли в Пхеньяне мемориал и музей боевых подвигов
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, министр обороны России Андрей Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Во время церемонии Белоусов совместно с министром обороны Северной Кореи генералом армии Но Гван Чхолем перерезали ленту. Таким образом было ознаменовано окончание строительства и открытие музейного комплекса.

Российская делегация посетила новое учрждение, осмотрела выставку трофейного вооружения и техники, а также и возложила цветы к доске памяти.

До этого Володин в ходе встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Воном поблагодарил корейский народ и руководство республики за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками.

В субботу председатель Госдумы прибыл с рабочим визитом в Северную Корею. Он примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, которая состоится 26 апреля. Музей посвящен мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке мер властей РФ в контексте СВО.

 
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
