Белоусов и Володин открыли в Пхеньяне мемориал и музей боевых подвигов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, министр обороны России Андрей Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу героев зарубежной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Во время церемонии Белоусов совместно с министром обороны Северной Кореи генералом армии Но Гван Чхолем перерезали ленту. Таким образом было ознаменовано окончание строительства и открытие музейного комплекса.

Российская делегация посетила новое учрждение, осмотрела выставку трофейного вооружения и техники, а также и возложила цветы к доске памяти.

До этого Володин в ходе встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Воном поблагодарил корейский народ и руководство республики за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками.

Музей посвящен мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке мер властей РФ в контексте СВО.