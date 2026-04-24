Залужный заявил, что удары российских войск срывают планы ВСУ

Российские удары по логистике не дают Вооруженными силам Украины подготовить группировку для наступления. Об этом заявил посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления перед учащимися Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, видеозапись которого размещена на YouTube-канале учебного заведения.

«Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление», — сказал Залужный.

Он также назвал «бессмыслицей» заявления некоторых политиков о том, что ВСУ уже начали отвоевывать территории. Экс-главком добавил, что без боеприпасов и продовольствия, поставки которых нарушены, ведение активных наступательных операций неосуществимо.

23 апреля руководитель украинского президентского офиса Кирилл Буданов на фоне согласования Евросоюзом кредита для Украины на €90 млрд заявил, что у Киева готово решение территориального вопроса с Россией, которое не предусматривает уступки.

Ранее Сырский заявил о планах России на «всю Украину».