Названо число пострадавших в результате атаки ВСУ на Вологодскую область

Филимонов: 10 человек пострадали из-за атаки ВСУ на Вологодскую область

Десять человек пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Вологодскую область. Об этом сообщил со ссылкой на коллегу губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов [скорой помощи] домой (ожоги)», — говорится в сообщении, которое направила главе региона первый заместитель губернатора — руководитель Аналитического центра области Светлана Пономарева.

В ночь на 26 апреля беспилотники ВСУ атаковали трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит» в Вологодской области. По словам Филимонова, возгорания не было. Замеры воздуха показали отсутствие превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

После инцидента губернатор сообщал о пяти пострадавших, которых госпитализировали с ожогами от серной кислоты в медицинское учреждение.

За ночь средства противовоздушной обороны сбили 14 беспилотных летательных аппаратов в районе Череповецкой индустриальной зоны в Вологодской области.

Ранее в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА пострадали 44 квартиры.