Киев потерял страх, допуская хамство в адрес руководства Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Есть такое дело. Осмелели!» — отметил он.

Между тем, по словам Костюкова, Вашингтону сейчас не до Украины, США находятся «в крайне сложном положении».

До этого в Британии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский сомневается в надежности американского лидера. Сам глава республики сказал в интервью ICTV, что глава Белого дома не может быть гарантией мира, поскольку ему осталось два года до окончания президентского срока.

По мнению авторов The New York Times, Зеленский страшно обозлился на руководство Соединенных Штатов из-за их поддержки условий России по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Лавров заявил об «огромном удовольствии» Зеленского от возрождения нацизма.