Глава ЛНР сообщил о пострадавших в результате ночной атаки ВСУ

Пасечник: троих человек не спасли после ночной атаки дронов ВСУ на ЛНР
Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью выпустили дроны по Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, атаке подверглись жилые дома в селе Солонцы на территории Троицкого округа. В результате ударов два человека пострадали, три — получили несовместимые с жизнью травмы.

«Полностью разрушено четыре дома. МЧС ликвидировали возгорание, проводится разбор завалов», — написал Пасечник.

Он добавил, что украинские войска также атаковали Луганск и Лисичанск. В первом городе оказались повреждены четыре автобуса и одно здание, во втором городе — несколько жилых домов. Кроме того, в административном центре республики зафиксировали нарушение электроснабжения нескольких районов.

«Энергетики работают над устранением неполадок», — подчеркнул глава региона.

6 апреля ВСУ нанесли удар по зданию администрации Старобельского округа ЛНР. Как рассказал Пасечник, в результате атаки пострадали два человека — мужчина 1946 года рождения и девушка 2001 года рождения. В момент прилета они проходили мимо здания. При этом сотрудники администрации успели эвакуироваться.

Ранее школа-интернат в ЛНР подверглась атаке со стороны ВСУ.

 
