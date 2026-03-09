Украинский суд оставил под стражей командующего логистикой ВСУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил под стражей подозреваемого в коррупции командующего логистикой воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Украинца. Об этом сообщается в Telegram-канале ВАКС.

В аппеляционной палате заявили, что 9 марта 2026 года было оставлено в силе решение следственного судьи от 27 февраля о мере пресечения. Суд постановил, что он должен содержаться под стражей, но предусмотрел альтернативу в виде залога в размере 7 млн гривен (около $159,2 тысячи). Отмечается, что на данный момент залог не внесен, поэтому фигурант дела остается под стражей.

Суд не уточнил имени фигуранта, однако, по данным украинского телеканала «Общественное», речь идет об Андрее Украинце.

25 февраля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала командующего логистикой Воздушных Сил украинских войск и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко по делу о взятке в $320 тыс.

Ранее обвиняемого в коррупции экс-главу Госпогранслужбы Украины отправили воевать.