Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Украинский суд оставил под стражей командующего логистикой ВСУ

Суд на Украине оставил под арестом командующего логистикой воздушных сил ВСУ
Gleb Garanich/Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил под стражей подозреваемого в коррупции командующего логистикой воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Украинца. Об этом сообщается в Telegram-канале ВАКС.

В аппеляционной палате заявили, что 9 марта 2026 года было оставлено в силе решение следственного судьи от 27 февраля о мере пресечения. Суд постановил, что он должен содержаться под стражей, но предусмотрел альтернативу в виде залога в размере 7 млн гривен (около $159,2 тысячи). Отмечается, что на данный момент залог не внесен, поэтому фигурант дела остается под стражей.

Суд не уточнил имени фигуранта, однако, по данным украинского телеканала «Общественное», речь идет об Андрее Украинце.

25 февраля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала командующего логистикой Воздушных Сил украинских войск и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко по делу о взятке в $320 тыс.

Ранее обвиняемого в коррупции экс-главу Госпогранслужбы Украины отправили воевать.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!