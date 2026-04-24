В Дагестане предотвратили атаку украинских беспилотников

Меликов: в Дагестане предотвратили атаку БПЛА
Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предотвращена в Дагестане. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

Он уточнил, что пострадавших нет.

«На месте работают оперативные службы, принимаются необходимые меры для ликвидации последствий. Все необходимое для безопасности граждан и объектов делается», — подчеркнул Меликов.

Утром 24 апреля в министерстве обороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 10 дронов ВСУ над пятью регионами России.

23 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев прокомментировал недавнюю публикацию Минобороны РФ списка предприятий Европейского союза, изготавливающих дроны. По его мнению, Москве не придется наносить удары по этим заводам, поскольку производство на них стремительно дорожает на фоне блокады Ормузского пролива и дефицита топлива.

Ранее в Константиновке ликвидировали диверсантов ВСУ и пункты управления БПЛА.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
