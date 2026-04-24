Израиль нанес удары по «Хезболле»

Израильские войска нанесли удар по объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории Ливана в ответ на обстрелы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В ответ на ракетные обстрелы, которые террористическая организация «Хезболла» вчера (в четверг) нанесла по Штуле, ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам «Хезболлы», которые использовались для планирования и осуществления террористических атак против солдат ЦАХАЛа и Государства Израиль в районах Хербет-Селем и Тулин на юге Ливана», — говорится в заявлении.

Израильская армия продолжит принимать решительные меры в ответ на угрозы, направленные против израильского населения и военных, в соответствии с указаниями политического руководства, добавили в ЦАХАЛ.

24 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан в ходе переговоров договорились продлить режим прекращения огня на три недели. При этом он подчеркнул, что проблема остается в «Хезболле», которая выступает против диалога между странами.

Ранее сообщалось, что армия Ливана не будет участвовать в разоружении «Хезболлы».