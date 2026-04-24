Трамп сообщил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

Трамп заявил, что Израиль и Ливан могут договориться о мире
Израиль и Ливан имеют большой шанс договориться о мире. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

Он рассказал, что встреча послов Израиля и Ливана в Белом доме, вторая за последнюю неделю, прошла «очень хорошо». Стороны договорились продлить режим прекращения огня на три недели.

Во время встречи в Овальном кабинете Трамп отметил, что «им нужно думать о Хезболле», так как поддерживаемая Ираном группировка выступает против переговоров, и с момента вступления в силу первоначального соглашения о прекращении огня в прошлую пятницу обе стороны неоднократно нарушали его условия.

«Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от Хезболлы», — написал Трамп в соцсетях.

Позже в Овальном кабинете он сообщил, что ожидает встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном в ближайшие пару недель.

Ранее Трамп приказал топить любые суда, которые устанавливают мины в Ормузе.

 
