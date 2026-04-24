Стало известно, кто охраняет посольство США в Киеве

РИА Новости: посольство США в Киеве охраняет фирма, вербовавшая детей-солдат
Госдеп США выделил $37,7 млн на охрану американского посольства в Киеве компании GardaWorld, которая поглотила британскую частную военную компанию Aegis, нанимавшую бывших детей-солдат из Африки для конфликта в Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы Соединенных Штатов.

В публикации отмечается, что договор был заключен в начале российско-украинского конфликта в 2022 году, он рассчитан до мая 2033 года.

Подчеркивается, что ранее Aegis Defence Services для сокращения расходов в рамках иракской кампании США вербовала наемников в Сьерра-Леоне. При найме сотрудники ЧВК не проводили проверки на предмет того, являлись ли рекрутеры в прошлом детьми-солдатами.

До этого директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не будет размещать частную военную компанию (ЧВК) из США с целью обеспечить безопасность «Маршрута Трампа».

Ранее в МИД РФ рассказали, в каких странах американские ЧВК вербуют наемников для ВСУ.

 
