Силовые структуры РФ узнали персональные данные командования боевых групп 68-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, которые перебросили в Сумскую область, передает ТАСС.

По словам источника, одним из офицеров является Павел Дорошенко 1969 года рождения — сторонник бывшего президента Украины Петра Порошенко, украинский националист из Тернопольской области.

Кроме того, в силовых структурах сообщили, что весь командный состав соединения на своих страницах в социальных сетях открыто критикует украинского лидера Владимира Зеленского, считая его предателем страны.

Квартироваться офицеры 68-й бригады намерены в областном центре, они обещают платить за жилье в том числе продуктами питания, которые поставляются по линии ВСУ, добавил источник.

Накануне силовики рассказали, что младший офицерский состав одного из батальонов 159-й бригады украинских войск без дозволения начальства покинул командные пункты.

До этого стало известно, что одно из соединений ВСУ понесло колоссальные потери в ходе боев в Сумской области. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, которая выполняла задачи в районе населенного пункта Мирополье.

Ранее силовики сообщили, что Украина собирает разведанные об объектах в Белоруссии.