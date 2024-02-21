Российский Z-блогер покончил с собой, оставив предсмертную записку

Российский Z-блогер Андрей «Мурз» Морозов покончил с собой. В своем Telegram-канале «Нам пишут из Янины» он оставил предсмертную записку.

«Я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство», — написал Морозов.

Он попросил похоронить его на кладбище в Кировске в ЛНР рядом с солдатами батальона «Призрак», которые погибли с момента подписания Минских соглашений и до начала специальной военной операции.

Военный блогер, обращаясь к соратникам, призвал завершить конфликт с Украиной полной военной победой над всеми, кто выступит с оружием против России.

«Где это будет, в Киеве или в Париже, из которого французское руководство недавно одобрило террор против нашего мирняка в Белгороде, — вопрос технический. Чем больше эти ублюдки дадут оружия украинским нацистам, тем меньше останется у них самих», — добавил Морозов.

Информацию о самоубийстве Андрея Морозова — соратника экс-министра обороны ДНР Игорь Стрелкова (Гиркина) — подтвердили авторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».

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