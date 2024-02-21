Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский Z-блогер покончил с собой, оставив предсмертную записку

Военный блогер Андрей Морозов оставил предсмертную записку и покончил с собой

close
100%
Пресс-служба правительства Херсонской области

Российский Z-блогер Андрей «Мурз» Морозов покончил с собой. В своем Telegram-канале «Нам пишут из Янины» он оставил предсмертную записку.

«Я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство», — написал Морозов.

Он попросил похоронить его на кладбище в Кировске в ЛНР рядом с солдатами батальона «Призрак», которые погибли с момента подписания Минских соглашений и до начала специальной военной операции.

Военный блогер, обращаясь к соратникам, призвал завершить конфликт с Украиной полной военной победой над всеми, кто выступит с оружием против России.

«Где это будет, в Киеве или в Париже, из которого французское руководство недавно одобрило террор против нашего мирняка в Белгороде, — вопрос технический. Чем больше эти ублюдки дадут оружия украинским нацистам, тем меньше останется у них самих», — добавил Морозов.

Информацию о самоубийстве Андрея Морозова — соратника экс-министра обороны ДНР Игорь Стрелкова (Гиркина) — подтвердили авторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».

Ранее военкор «Звезды» получил ранение после обстрела ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами