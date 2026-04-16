Стала известна судьба заявившего о самоубийстве военного блогера Земцова

SHOT: записавший предсмертное видео военблогер Земцов жив
Telegram-канал «Воевода вещает»

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, который записал предсмертное видео, жив. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, Земцову не дали совершить задуманное близкие, которые находились с ним на связи. На данный момент офицера разыскивают. В SHOT сообщили, что он самовольно оставил часть и сбежал.

О возможном самоубийстве Земцова сообщил известный военный блогер Борис Рожин (Colonel Cassad). По его словам, офицер решился на такой шаг на фоне конфликта на службе, обвинений в дискредитации армии, а также проблем в семье.

Земцов выложил серию предсмертных роликов вечером 15 апреля. На видео он рассказал подписчикам, что ему вменяют дискредитацию ВС РФ, отметив, что не будет жить «с позором». Также он сообщил, что ему изменяла жена. Земцов передал свой канал «Воевода вещает», в котором более 160 тысяч подписчиков, коллеге-военблогеру. По данным Mash, тот выложил видео, в котором выразил надежду, что «этого не случилось», говоря о самоубийстве офицера, но позже удалил его. Большинство военблогеров предположили, что это была инсценировка для привлечения аудитории.

Ранее российский военкор Андрей Морозов покончил с собой, оставив предсмертную записку.

 
