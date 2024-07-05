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Разработчик рассказал о планах модернизации бронемашины-беспилотника «Зубило»

Беспилотная бронемашина «Зубило» получит несколько модификаций

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Алексей Майшев/РИА Новости

Беспилотная бронемашина «Зубило», предназначенная для оказания различной помощи штурмовикам, может получить несколько модификаций. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании-разработчика бронемашины АО «Ремдизель» Александр Захаров.

«Машина, в принципе, сохранит свой облик, в котором была впервые показана. Единственное, она будет меняться в плане специализации. Каждый род войск видит эту машину по-разному: кто-то больше как эвакуационную, кто-то планирует устанавливать вооружение. Все зависит от задачи», — заявил Захаров.

Гендиректор «Ремдизеля» добавил, что базовая конструкция бронемашины останется при этом прежней.

До этого новый беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» начал проходить испытания в Вооруженных силах России.

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» строится на серийном шасси «КамАЗ». Его назначение — поддержка штурмовых групп, подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также подзарядка радиостанций и квадрокоптеров.

Ранее военный эксперт оценил создание беспилотного автомобиля в России.

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