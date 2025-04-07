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Военкор Кулько оценил новый российский броневик в Судже

Военкор Кулько: броневик «Сармат» маневренный, но тесный

Военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале оценил новый российский бронеавтомобиль «Сармат-3», который используется военными ВС РФ в зоне боевых действий. Журналисту удалось прокатиться на нем по Судже.

По словам Кулько, при массе 3,5 тонны «Сармат-3» довольно проворный. На дорогах он лихо проходит зигзагами между бывшими украинскими блокпостами и сгоревшими машинами. Военкор поделился, что машина может выжимать 150 км/ч.

При этом журналист посетовал, что салон бронированной машины слишком тесный.

«Места внутри маловато. Чтобы влезть впятером в 4-местную машину пришлось исполнять чудеса эквилибристики. Случись что, быстро не выпрыгнешь», — написал Кулько.

Он добавил, что в целом российские военные довольны «Сарматом-3», однако считают, что надо доработать мелочи.

До этого ТАСС сообщило, что в апреле пройдут испытания беспилотника самолетного типа «Фортуна-Т», который предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами. Он оснащен искусственным интеллектом и тепловизором. Российские военные смогут запускать дрон с руки без вспомогательных устройств.

После того, как «Фортуна-Т» окажется в воздухе, она сможет барражировать над водой в течение трех часов. Как только аппарат фиксирует катер, он автоматически наводится на него и поражает.

Ранее Минобороны РФ получило новый многоцелевой вездеход, аналогов которому нет.

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