Бомбардировщик ВВС США подал сигнал бедствия над Великобританией

Стратегический бомбардировщик B-52 военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия над Великобританией. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания движения самолетов flightradar24.

По информации сервиса, самолет Boeing B-52H Stratofortress подал сигнал 7700 (аварийная ситуация) к востоку от Бристоля.

22 марта сообщалось, что неизвестные беспилотные летательные аппараты устроили налет на одну из ключевых баз Соединенных Штатов, на которой размещены стратегические ядерные бомбардировщики B-52. По информации газеты The Independent, речь о базе Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. На этом фоне командованию пришлось ввести режим изоляции, а также приостановить работу взлетно-посадочных полос.

В январе американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II подал аварийный сигнал во время полета над территорией Японии и вскоре исчез с радаров над акваторией Тихого океана.

Ранее иранские военные заявили об успешной атаке на базу США в ОАЭ.