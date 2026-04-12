«Русские люди очень добрые»: Москалькова рассказала о выплатах спасенным украинцам

Граждане Украины, которых эвакуировали российские военные из зоны боевых действий, получили по 10 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Они получили выплаты по 10 тысяч (рублей. — «Газета.Ru»), они имеют право на свободное передвижение», — отметила она.

По ее словам, эвакуированные украинцы находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым, в том числе у них есть телефоны для связи с родственниками. Москалькова уточнила, что те, у кого есть документы и желание выехать из России, могут это сделать самостоятельно или обратиться за помощью к российским властям.

«Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им (спасенным. — «Газета.Ru») тоже оказывают помощь», — добавила омбудсмен.

До этого Москалькова сообщила, что в декабре Вооруженные силы РФ спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины — 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России. Омбудсмен отметила, что семь человек из спасенных российскими военными украинцев хотят вернуться домой, однако Киев их не принимает.

Ранее освобожденная жительница Курской области заплакала, вспоминая об украинском плене.

 
