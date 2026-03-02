Семь граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, хотят вернуться домой, однако украинская сторона их не принимает. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

Москалькова объяснила, что процесс воссоединения украинцев с семьями непростой. Поскольку российско-украинская граница закрыта, нужно организовать мероприятия, чтобы этих людей встретила украинская сторона на границе Белоруссии, через которую происходят возвращения, рассказала она.

«Но украинская сторона нам на сегодняшний день пока не ответила, что она готова принять этих людей», — заявила Москалькова.

Она сообщила, что в декабре Вооруженные силы РФ спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.

5 февраля в Россию вернули трех незаконно удерживаемых Киевом жителей Курской области. Вспоминая о тяжелых условиях содержания в украинском плене, жительница приграничья не смогла сдержать слез. Пенсионерка сообщила, что многие удерживаемые украинскими военными люди больны и нуждаются в спасении.

Москалькова поддержала пенсионерку, заявив, что счастлива ее возвращению домой. Омбудсмен выразила надежду на скорое освобождение остальных пленных.

Ранее Москалькова рассказала о судьбе эвакуированных украинцев.