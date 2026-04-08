Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Иранский посол назвал Россию и Китай гарантами мира на Ближнем Востоке

Посол Ирана в КНР Фазли: Россия и Китай могут обеспечить мир на Ближнем Востоке
Francisco Seco/AP

Китай, Россия, Турция и Пакистан могут совместно гарантировать мир на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в Пекине Абдолреза Рахмани Фазли. Его слова приводит Anadolu Ajansı.

«Мы надеемся, что различные стороны смогут гарантировать, что США не возобновят войну. Мы надеемся, что Совет Безопасности ООН, такие крупные страны как Китай и Россия, а также страны-посредники, такие как Пакистан и Турция, будут совместно работать, чтобы гарантировать мир в регионе. Мы надеемся, что война может прекратиться и перемирие может продлиться, и нам также нужна надежная гарантия», — заявил ирансий дипломат.

Заявление дипломата прозвучало через несколько часов после того, как Иран и США объявили о начале временного перемирия, договоренности о котором достигли при посредничестве Пакистана.

Anadolu Ajansı отмечает, что две из названных послом стран — Китай и Россия — накануне наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую принять скоординированные «оборонительные» меры для защиты судоходства в заблокированном Ираном Ормузском проливе.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!