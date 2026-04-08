Иранский посол назвал Россию и Китай гарантами мира на Ближнем Востоке

Посол Ирана в КНР Фазли: Россия и Китай могут обеспечить мир на Ближнем Востоке

Китай, Россия, Турция и Пакистан могут совместно гарантировать мир на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в Пекине Абдолреза Рахмани Фазли. Его слова приводит Anadolu Ajansı.

«Мы надеемся, что различные стороны смогут гарантировать, что США не возобновят войну. Мы надеемся, что Совет Безопасности ООН, такие крупные страны как Китай и Россия, а также страны-посредники, такие как Пакистан и Турция, будут совместно работать, чтобы гарантировать мир в регионе. Мы надеемся, что война может прекратиться и перемирие может продлиться, и нам также нужна надежная гарантия», — заявил ирансий дипломат.

Заявление дипломата прозвучало через несколько часов после того, как Иран и США объявили о начале временного перемирия, договоренности о котором достигли при посредничестве Пакистана.

Anadolu Ajansı отмечает, что две из названных послом стран — Китай и Россия — накануне наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую принять скоординированные «оборонительные» меры для защиты судоходства в заблокированном Ираном Ормузском проливе.

