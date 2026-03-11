В КСИР заявили о большом числе погибших военных США при атаке на базу в Кувейте

КСИР: при атаке на базу Аль-Адири в Кувейте погибло большое число военных США

В результате иранской ракетной атаки по военной базе в районе Аль-Адири в Кувейте погибло множество американских военных, более 100 получили ранения. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), их слова приводит РИА Новости.

«После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе «Аль-Адири» большое количество американских солдат было уничтожено, более 100 раненых были направлены в больницы», — говорится в сообщении.

До этого КСИР сообщил о проведении самой мощной с начала вооруженного конфликта атаки по объектам США и Израиля. Там отметили, что операция сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет «Хоррамшахр».

Взрывы происходят на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. 28 февраля Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

