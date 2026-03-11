Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

В КСИР заявили о большом числе погибших военных США при атаке на базу в Кувейте

КСИР: при атаке на базу Аль-Адири в Кувейте погибло большое число военных США
Senior Airman Nicholas Larsen/Global Look Press

В результате иранской ракетной атаки по военной базе в районе Аль-Адири в Кувейте погибло множество американских военных, более 100 получили ранения. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), их слова приводит РИА Новости.

«После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе «Аль-Адири» большое количество американских солдат было уничтожено, более 100 раненых были направлены в больницы», — говорится в сообщении.

До этого КСИР сообщил о проведении самой мощной с начала вооруженного конфликта атаки по объектам США и Израиля. Там отметили, что операция сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет «Хоррамшахр».

Взрывы происходят на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. 28 февраля Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране рассказали о настоящих целях США в войне.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!