В МИД заявили об изощренных пытках пленных в секретных тюрьмах на Украине

Украинские военные систематически применяют изощренные пытки и унижения в отношении пленных. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

В документе собрали показания пострадавших и зафиксировали последствия конкретных преступлений. Многие российские военнослужащие, оказавшиеся в плену, подробно описали систему пыток и издевательств, в том числе с применением так называемых электрических стульев и других приспособлений.

В докладе уточняется, что секретные тюрьмы располагались в промышленных зонах, учебных заведениях, крупных частных домах и подвалах. В качестве наказания людей, как утверждается, помещали в бетонные и металлические боксы, ямы и клетки.

Также сообщается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались склонить родственников пленных к совершению терактов на территории России.

В МИД добавили, что задокументированы свидетельства о сексуальном насилии и угрозах его применения, а также о пытках, связанных с лишением сна, воды и еды и другими видами истязаний.

Ранее в докладе сообщалось, что украинские медики обучались медицинским манипуляциям на российских военнопленных.