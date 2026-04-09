Военный эксперт: удары Израиля по Ливану сведут на нет перемирие Ирана и США

Военэксперт Лямин: атаки Израиля на Ливан могут разрушить перемирие США и Ирана

Если на предстоящих переговорах Ирану не удастся настоять на прекращении Израилем атак на Ливан, перемирие может быстро сойти на нет. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Лямин. Он напомнил, что вопрос прекращения огня на этом участке — один из ключевых для Тегерана.

«Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», — сказал Лямин.

Впрочем, между сторонами конфликта, помимо Ливана, сохраняется огромное количество разногласий, поэтому перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель», добавил он.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, силам ВМС, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации, утверждают в ЦАХАЛ.

Ранее в Иране раскрыли число жертв за время конфликта с США и Израилем.