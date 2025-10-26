«Россия бросает нам вызов»: Британия призналась в слежке и «охоте» на российские подлодки

Великобритания ведет «охоту» на российские подводные лодки, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. По его словам, разведывательные самолеты P-8 Poseidon позволяют «следить» за кораблями ВМФ России, о чем должны помнить в Москве. Ранее Хили также сообщил о планах совместных операций с ВМС Германии по выявлению российских субмарин. По его словам, количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, увеличилось на 30 процентов. Министр указал, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню Холодной войны.

ВВС и флот Великобритании «охотятся» за российскими подлодками, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Так он прокомментировал запуск разведывательного самолета P-8.

«Россия бросает нам вызов, проверяет нас, следит за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать Путину: мы следим за вами, мы охотимся за вашими подводными лодками», приводит его слова BBC.

Хили также заявил, что якобы «на 30% возросло количество российских кораблей, угрожающих водам Великобритании».

Ранее Хили сообщил, что флот Великобритании будет проводить совместные операции с ВМС Германии по выявлению российских подлодок.

Отслеживание кораблей

В августе ВМФ Великобритании уже сообщал о слежке за российскими кораблями в проливе Ла-Манш.

«Военный корабль Королевского флота HMS Trent и вертолет Wildcat в течение пяти дней следили за российскими судами в водах Великобритании. Патрульный корабль, базирующийся в Портсмуте, следил за российским эсминцем «Вице-адмирал Кулаков» и двумя танкерами в Ла-Манше», — говорилось в сообщении.

По данным британского флота, патрульное судно HMS Trent сопровождало российский корабль от района Грейт-Ярмута на северо-востоке пролива до острова Ушант у юго-западного побережья.

Одновременно с этим союзное по НАТО судно отслеживало два российских танкера, шедших с запада, чтобы присоединиться к эсминцу, сообщили в ВМФ Великобритании. После встречи у острова Ушант суда повернули на восток и проследовали через пролив под постоянным наблюдением HMS Trent. Воздушное прикрытие обеспечивал вертолет Wildcat, который также мониторил перемещения кораблей.

В мае британские моряки сообщали о перехвате российской подлодки «Краснодар» у Ла-Манша. Тогда патрульное судно HMS Tyne сопровождало подводную лодку, возвращавшуюся в Россию из восточного Средиземноморья. Тогда же газета The Times сообщила, что флот Великобритании планирует использовать технологии искусственного интеллекта для слежения за российскими подлодками.

По данным издания, наблюдение будет вестись с помощью сотен подводных беспилотников, объединенных в масштабную систему мониторинга под названием Lura, созданную немецкой оборонной компанией Helsing. ИИ-модель обучена распознавать акустические сигнатуры кораблей, подлодок и морских животных. Эти алгоритмы интегрированы в автономные аппараты SG-1 Fathom, разработанные британской фирмой Blue Ocean. Изначально устройства предназначались для экологических исследований — отслеживания китов и изучения морского дна.

Британский флот

Британские СМИ ранее неоднократно сообщали о плохом состоянии военно-морских сил Соединенного Королевства. Газета The Telegraph сообщила, что из шести эсминцев Королевского флота Великобритании в строю находятся только два, остальные проходят ремонт на военно-морской базе в Портсмуте. Из восьми фрегатов боеспособны лишь шесть. Эскадренный миноносец Daring, введенный в строй в 2021 году, проводит на верфи больше времени, чем в море, указывает издание.

По данным The Telegraph, к декабрю 2024 года численность британского надводного флота, включающего фрегаты и эсминцы, сократилась до исторического минимума. Ранее The Times писала, что авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, стоившие британским налогоплательщикам £6,2 млрд ($7,8 млрд), стали уязвимым звеном Королевского флота и подвержены риску поражения ракетами.