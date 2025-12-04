Британия вооружит свои корабли стелс-ракетами Stratus

Новые фрегаты Type 26, строящиеся для Военно-морских сил (ВМС) Великобритании, будут оснащены перспективными крылатыми стелс-ракетами Stratus. Об этом сообщает издание TWZ.

По данным издания, разработка двух вариантов ракет ведется в рамках программы Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW). Речь идет о малозаметной дозвуковой версии Stratus LO и сверхзвуковой Stratus RS. Оба типа боеприпасов предполагается запускать с кораблей с помощью установок вертикального пуска Mk 41.

Конфигурация TP15/Stratus LO получила корпус, обеспечивающий малозаметность. Отмечается, что расположением крыла и хвостового оперения ракета напоминает крылатую ракету Storm Shadow. Дальность полета нового изделия оценивается примерно в тысячу километров, при этом Stratus LO будет двигаться к цели на высоких дозвуковых скоростях.

В октябре министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что Великобритания ведет «охоту» на российские подводные лодки. По его словам, разведывательные самолеты P-8 Poseidon позволяют «следить» за кораблями Военно-морского флота России, о чем должны помнить в Москве. Ранее Хили также сообщил о планах совместных операций с ВМС Германии по выявлению российских субмарин. Он заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Британии, увеличилось на 30%. Министр указал, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню Холодной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фрегат ВМС Британии впервые применил противокорабельную ракету NSM.