Российский боевой лазер сбил дрон на большом расстоянии

Российский боевой лазер LazerBuzz во время эксперимента успешно сбил беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 км. Об этом ТАСС рассказали в компании-разработчике.

В LazerBuzz добавили, что продолжают работу по совершенствованию лазерной системы.

В конце прошлого года российская лазерная система защиты от FPV-дронов LazerBuzz, созданная в рамках проекта «Посох», во время испытаний впервые поразила беспилотник на дистанции 1 км. Разработчики уточнили, что до этого дальность работы установки составляла 700 м. В LazerBuzz пояснили, чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей.

Увеличение дальности удара удалось достичь благодаря модернизации системы. Кроме того, была проведена оптимизация программных алгоритмов. В дальнейшем планируется продолжить совершенствовать систему.

Проект «Посох» разрабатывается как средство защиты войск и объектов от беспилотных летательных аппаратов. В основе — иттербиевый (волоконный) лазер, способный уничтожить БПЛА лучом направленной энергии. Впервые о нем заговорили в июле прошлого года: тогда лазерная установка успешно прошла испытания на полигоне, поразив двигатель условного вражеского беспилотника.

