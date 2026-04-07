Прокурор запросил 22 года колонии для бывшего замминистра обороны Попова

РИА: для экс-замглавы МО Павла Попова запросили 22 года колонии и крупный штраф

Гособвинение запросило для бывшего замминистра обороны России Павла Попова 22 года лет лишения свободы в колонии строгого режима за несколько преступлений коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из участников закрытого процесса.

По словам собеседника агентства, прокурор попросил суд назначить фигуранту штраф в трехкратном размере от суммы взяток — 130 млн рублей и лишить подсудимого звания генерала армии.

В Главной военной прокуратуре РФ считают экс-заместителя министерства обороны России создателем организованной преступной группы по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». По информации ведомства, на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что следственные действия по делу завершены. Попову были предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ, включая получение взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия.

Сам Попов отверг обвинения в должностных преступлениях, мошенничестве в особо крупном размере и других коррупционных нарушениях.

