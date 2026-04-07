Бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова хотят лишить государственных наград и звания

Прокурор требует лишить госнаград и звания бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Павла Попова, обвиняемого в коррупции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Также прокурор просит лишить подсудимого звания генерала армии», — сказали агентству.

По данным журналистов, гособвинение просит для Павла Попова 22 года заключения в колонии строгого режима со штрафом в трехкратном размере от суммы взяток — 130 млн рублей.

Павел Попов обвиняется в особо крупном мошенничестве, коррупции и превышении должностных полномочий. В Главной военной прокуратуре считают экс-замглавы Минобороны создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот».

В прошлом году генералу вменили также получение взятки в виде квартиры в Москве и автомобиля Lexus. Следствие полагает, что премиальный автомобиль и столичное жилье военный получил в бессрочное пользование за создание привилегий для компании «Бамстройпуть» при строительстве одного из зданий Генерального штаба России.

Ранее у генерала Попова нашли дома раритетный «Маузер».