«Вау, ты из России! Путин — красавчик». История россиянина, переехавшего в Китай

Россиянин Максим Вязовский родился в Благовещенске на границе с Китаем. Шесть лет назад он переехал в соседнюю страну, где преподавал английский, пережил пандемию и ушел в бизнес — его компания «Эхо Востока» помогает российским предпринимателям приобретать товары из Китая. Также Максим организовал интеллектуальный клуб для русскоговорящей аудитории в Гуанчжоу. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах он рассказал о переезде, непростом китайском менталитете, аренде жилья, открытии бизнеса и непривычной еде, а также объяснил, почему китайцы предпочитают европейские и японские машины.

В России

Я родом из Благовещенска, учился в Амурском государственном университете по направлению «Немецкая филология и перевод». Город находится на границе с Китаем, но дальше провинциального Хэйхэ я не ездил. У меня было представление, что весь Китай — такой же, как у нас за речкой.

close 100% Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска Павел Львов/РИА Новости

В родном городе я занимался вендинговым оборудованием — это аппараты по продаже снеков и кофейные точки. Многие знакомые говорили: «Почему ты остаешься в Благовещенске? Это же такой маленький город. Ты владеешь несколькими языками, уезжай в Китай, там экономика растущая». А я думал: «Зачем мне в Китай? Я и так хорошо живу: тут семья, друзья, бизнес, квартира, машина». Но я решил выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.

Мой знакомый, с которым я когда-то играл в КВН, работал преподавателем английского языка в Китае. Он был проездом в Благовещенске, попросился у меня переночевать, рассказал о своей работе и посоветовал тоже попробовать. Это уже заставило меня всерьез задуматься о переезде, поскольку там у меня будет знакомый и сможет чем-то помочь. Месяцев через семь я решил все-таки поехать в Китай.

Переезд в Чанчжоу

Первый день в Китае был самым ужасным, я до сих пор его помню, — тогда я и познал китайский менталитет. Я переезжал с двоюродной сестрой в Чанчжоу — небольшой по местным меркам город с населением около 5,5 млн человек, — чтобы вместе жить и работать. Она свободно говорит по-китайски. Компания сняла нам жилье, но работать нас устроили в разные филиалы. Нас встретили в аэропорту, заселили и повезли показывать офисы. Я несколько раз просил помочь с покупкой сим-карты, но в итоге китайцы дотянули до 17:00, когда салоны связи закрылись. Я остался без интернета. Мне заказали такси, написали адрес на бумажке — но, видимо, ошиблись, и водитель высадил меня в совершенно другом месте.

close 100% Из личного архива Максима Вязовского

Я зашел в «Старбакс» и попросил пароль от вайфая, но подключиться там можно только по СМС, а на российскую сим-карту они не приходят. Попросил сотрудников помочь, а они говорят: «Мы не имеем права». В другом «Старбаксе» мне сказали то же самое, я начал умолять помочь, и в итоге один бармен отвел меня в сторонку, ему пришла СМС-ка, мне раздали вайфай, и я связался с сестрой. Она сказала: «Я уже два часа тебя жду. Мне позвонили из офиса и сказали, что ты выехал». Это был очень большой стресс для меня. К чему я это говорю — это характеризует китайский менталитет.

Китайцы не вникают или не хотят вникать в проблемы приезжих, не понимают их сложностей в новом месте без знания языка. Для меня это было культурным шоком.

Я кое-как прожил в Чанчжоу год и уехал. Потому что он входит в десятку самых грязных городов Китая. Там иногда собирались грязевые тучи, небо становилось оранжевым — и нельзя было дышать без маски.

Преподавание английского

Для долгого проживания в Китае необходимо иметь ресурсы — и мой приятель на первое время устроил меня преподавателем в частную сетевую языковую школу в Чанчжоу. Это небольшой по местным меркам город с населением около 5,5 млн человек.

Я немножко владел китайским языком, в 10-13 лет ходил в языковую школу, — но там преподавали северный диалект. В университете я фокусировался на немецком и английском. Поэтому разговорному китайскому я учился уже после переезда практически с нуля.

В плане работы здесь все схвачено: во-первых, ты работаешь в паре с китайским преподавателем-ассистентом. Во-вторых, методика обучения построена так, что детям все визуально понятно. Например, показываешь на картинку кошки и говоришь «cat», а дети за тобой повторяют. Я слышал, что и в муниципальных учреждениях методика обучения заключается в том, что дети просто хором повторяют за преподавателем. Все было интуитивно понятно благодаря жестикуляции, интонации, картинкам — это для детей от трех лет. А дети постарше уже и так многое понимают в английском, поэтому ощутимого языкового барьера не было.

close 100% Из личного архива Максима Вязовского

Изначально я не планировал долго оставаться в Китае и думал, что поработаю полгодика и вернусь домой. Цель была не работать преподавателем, а найти новые идеи для бизнеса. На выходных я ездил в Шанхай, Иу, посещал выставки, собирал контакты поставщиков, узнавал, как строится бизнес по доставке товаров до Благовещенска, Владивостока и Москвы. А преподавал для того, чтобы были средства для существования и жилье. В Китае дешевые еда и одежда, но проживание дорогое.

Сестра уехала через три месяца, потому что ей не понравилось, а я работал целый год. Через полгода мне пообещали бонус, через три месяца — еще один. Когда я «схантил» знакомую из Благовещенска, это тоже отметили бонусом. И вишенка на торте — под конец моего контракта нас всех повезли на корпоратив в Таиланд. Тем не менее я ждал, когда закончится контракт, потому что устал от еды и грязного воздуха, у меня не появилось китайских друзей.

Возвращаясь к менталитету — китайцы тебя никогда не примут, они относятся к приезжим как к иностранцам. Русского человека, грубо говоря, они воспринимают как «белую обезьяну», к которой можно подойти, сфоткаться, попрактиковать английский.

Маловероятно стать друзьями, должны быть какие-то другие факторы, вас связывающие: например, учились вместе в институте либо работали вместе. С коллегами я могу связаться, но это не такая тесная дружба.

«Заказываешь блюдо, а приносят какую-то ерунду»

Я привык к северной китайской кухне, она ориентирована на русских. Дальше на юг кухня отличается — я знал об этом в теории, но на практике это было ужасно. Потому что не было привычных блюд, которые я ел на севере, и приходилось познавать все с нуля, пробовать. А кушать-то хочется. Ты заказываешь блюдо, а приносят какую-то ерунду — куриные лапки, головы, потроха, все нереально острое. Первые три месяца были проблемы с желудком, я просто привыкал к этой еде. Спустя шесть лет я уже понял, что здесь можно кушать, а что нельзя, — но все равно русской еды, конечно же, не хватает.

close 100% Из личного архива Максима Вязовского

Переехав из Чанчжоу в Гуанчжоу, я перестал есть мясо, и для меня открылся мир кулинарии. Сейчас я часто готовлю сам, избегаю уличных снеков, осознанно отношусь к еде. Китайцы едят очень много свинины, везде добавляют свиные бульоны, поэтому я могу заказать далеко не все.

Здесь очень развита сеть доставок. За 10 юаней (это примерно 120 рублей) ты можешь заказать какое-то блюдо, и тебе его привезут за 30 минут, — можно не готовить в принципе. Но так как я устал от китайской еды и не ем мясо, стараюсь готовить сам. В магазин я не хожу уже года 2-3, продукты заказываю.

Отношение к русским

Мне кажется, у каждого китайца есть три заготовленных вопроса для иностранцев: «Откуда ты?»; «Говоришь ли ты по-китайски?»; «Любишь ли ты китайскую еду?». Я слышал это тысячу раз — в основном от таксистов, они всегда задают одни и те же вопросы.

Узнав, что ты из России, китайцы всегда приветливо на это реагируют. Первое, что они говорят: «Вау, ты из России!», а второе: «Путин — красавчик!» Это мастхэв: сказать, что Россия и Китай — друзья, а Путин — молодец. Просто как под копирку все об этом говорят.

Такое, конечно, приятно слышать, но это происходит на уровне простых людей в такси и метро. Понятно, что СМИ приукрашивают взаимоотношения двух стран.

Но когда дело доходит до рабочих моментов, могут начаться трудности. Например, россиянам сложно открыть счет в банке. Когда приходишь в банк, чтобы завести карточку, у тебя первым делом спрашивают: «Откуда вы?» Узнав, что из России, в 50-70% случаев говорят: «Извините, для России не открываем». На вопрос о причинах отвечают: «Потому что мы боимся санкций от Америки».

Буквально три недели назад я пошел в банк, была такая же ситуация: мне отказывались открывать счет. Я уже знаю, как себя вести, и попросил дать мне документ об отказе в открытии счета. Потому что у них нет оснований отказывать мне в услуге, в законе это не прописано — это просто внутренняя политика банка. Они сразу же переобуваются, просят документы и обещают связаться после так называемой «проверки безопасности». Но мне до сих пор никто не перезвонил.

Бизнес в Китае

Накопив небольшую сумму, я вернулся в Россию и решил открывать бизнес в Краснодаре. Пожив там какое-то время, я понял, что средств не хватает, и вернулся в Китай, чтобы накопить еще. Я выбрал Гуанчжоу. Это было в октябре 2019 года, я проработал три месяца — и началась пандемия. Границы открылись только в 2023-м, поэтому уже шесть лет я живу в Китае. Многие, кто уехал из Китая в пандемию, не смогли вернуться, поэтому я оказался в лучшей позиции. С другой стороны — я не мог развиваться в плане бизнеса, потому что не работала доставка. Моим основным направлением был Дальний Восток. Поиск товара, доставка и так далее. На Москву я еще тогда не работал.

close 100% Из личного архива Максима Вязовского

Поэтому, чтобы подстраховаться и иметь жилье, я устроился преподавателем в онлайн-школу и работал из дома. Компания не вывезла пандемию и вскоре закрылась, я устроился в другую. И только в 2021 году я наладил связи в сфере поставки, нашел новых поставщиков и вышел на Москву — доставка туда работала хорошо. Я завязал с преподаванием и ушел полностью в бизнес.

Компания называется «Эхо Востока». Что мы делаем? Это поиск, производство и доставка товара из Китая. У нас есть разные клиенты, большинство — продавцы на маркетплейсах. Практически все товары в России made in China. В первое время продавцы покупают товары на оптовых рынках типа «Садовода», но когда обороты растут, они понимают, что выгоднее заказывать напрямую из Китая — и обращаются к нам. Это одежда, мебель, посуда, ручки, пеналы и прочее. Мы можем найти, произвести, забрендировать товар.

Также люди заказывают товары для личного пользования — например, хороший диван в России будет стоить 150-200 тыс. рублей, а в Китае ты его купишь в три раза дешевле. Конечно, придется заплатить за доставку, потому что мебель объемная. Но тем не менее экономия будет существенной. То же самое с электроникой: продукцию Apple здесь можно купить дешевле. Запросы самые разные: могут попросить привезти бетоновоз или чипы для паяльника. Мы работаем, ориентируясь на московское время, — начинаем в 12 часов, это 7 утра по Москве.

Впечатления от Гуанчжоу

Я уже был в Гуанчжоу, но жил в старой части города у ж/д-вокзала — впечатления были не очень. Но это все равно лучше, чем грязный Чанчжоу. А в Шанхае бывал много раз, мне очень нравился этот красивый город. Почему я выбрал Гуанчжоу? Я не нашел ничего лучше, чем обратиться к астрологу. Моя тетя — профессиональный астролог, и она по звездам посчитала, что в Шанхае я реализую творческие планы, а в Гуанчжоу буду развиваться в бизнесе. И там и там буду зарабатывать, но нужно было выбрать, что мне ближе.

close 100% Из личного архива Максима Вязовского

У меня была хорошая знакомая в Гуанчжоу, мы пошли гулять по центру, и я был в шоке от того, насколько это прекрасный город. Больше всего я удивлялся, почему не заметил этого год назад, когда приезжал и катался по рынкам в поисках поставщиков. Тут красивые небоскребы, парки, развитая инфраструктура, метро, все максимально доступно. И что самое главное — здесь очень чистый воздух, потому что город находится недалеко от моря. Здесь всегда лето, не нужно иметь зимние вещи. В этом году самая низкая температура ночью была +6°C. Также локация очень удобна для путешествий по Азии — близко находятся Гонконг, Таиланд и Макао.

Аренда жилья

Цены зависят от района: в центре Гуанчжоу квартиры с 2-3 комнатами площадью 70-100 квадратных метров будут стоить примерно 8 тыс. юаней (100 тыс. рублей), но не факт, что это будет «вау». Если найдешь квартиру в центре по такой стоимости, — прекрасно, это хорошая цена. А студия в центре стоит 4-5 тыс. юаней (50-65 тыс. рублей).

Если отъехать чуть-чуть от центра туда, где я сейчас живу, — я снял студию 30 квадратных метров за 2600 юаней (32 тыс. рублей). Это хорошая студия с мебелью и, что интересно, — с обоями, потому что на юге Китая их обычно не клеят из-за влажности.

До этого я жил в центре в квартире с двумя спальнями и залом за 4800 юаней (60 тыс. рублей). Такая низкая цена, потому что квартира была на четвертом этаже в 45-этажном доме, окна выходили на север. А для китайцев важно жить повыше и чтобы окна по фэншую выходили на две стороны света.

Медицина

С медициной я тесно сталкивался во время пандемии, потому что на протяжении трех лет здесь была политика нулевой толерантности. И я был вынужден каждый день делать ПЦР-тест. Болеть было опасно: если бы тест оказался положительным, весь квартал могли оцепить и закрыть на карантин. Либо тебя могли увезти в специальный отель, чтобы ты там жил, пока не выздоровеешь. В период пандемии я и мои знакомые обращались в больницу только по причинам, не связанным с простудой. Например, знакомая сломала руку, мы поехали в травмпункт, заплатили в районе 300 юаней (примерно 4 тыс. рублей), ей сделали рентген, наложили гипс.

Вся медицина платная, полиса ОМС нет, но можно купить страховку. Здесь все доступно, прием врача в муниципальной клинике стоит 15 юаней (около 200 рублей). Из-за большого населения в больницах всегда очереди, врачи работают как на конвейере. Они даже дверь не закрывают, когда делают осмотр, потому что в проходе уже стоит следующий китаец. Когда я лечил гайморит, меня отправляли на простые анализы и назначали китайские лекарства, которые из-за особой дозировки нужно есть горстями.

Мы стараемся закупаться привычными лекарствами в России, потому что в Китае многого нет. Они любят прибегать к традиционной медицине, использовать свои препараты, какие-то корешки, зелья. Капли в нос здесь совсем не найдешь.

Думаю, что при серьезных заболеваниях я бы не оставался в Китае, чтобы делать какие-то процедуры или операции. Как только я переехал в Гуанчжоу, у меня воспалился аппендикс. В больнице сделали УЗИ, и врач сказал, что нужно удалять аппендикс в течение суток, иначе он может лопнуть. По стоимости — 20 тыс. юаней (250 тыс. рублей). Я прикинул: во-первых, боюсь делать это в Китае, потому что не очень хорошо понимаю китайский. Во-вторых, я буду под наркозом, и у меня нет никого, кто смог бы за мной присмотреть или помочь. В китайских больницах не кормят, ты должен сам заказывать еду или просить кого-то ее привезти. Я этого всего испугался и полетел оперироваться в Россию.

Также я боялся, что в Китае медики работают как на конвейере — и могут что-то пропустить. Потому что у моей знакомой было что-то по женской части, она не могла разогнуться, а врачи говорили, что это запор. Потом у нее пошла кровь — оказалось, что внутри была киста, которая лопнула. Диагноз поставили только когда ее без сознания привезли в больницу.

Стоит ли покупать китайский автомобиль?

В Гуанчжоу развитая инфраструктура, здесь прекрасно работают автобусы, метро, велосипеды для аренды. Многие ездят на мопедах, потому что это удобно и меньше вредит окружающей среде. Почти все время, что я здесь жил, у меня был электробайк. Но когда я стал серьезно заниматься бизнесом, появилась необходимость много ездить на инспекции, фабрики.

Я оформил себе временное водительское удостоверение — для этого нужно иметь заверенное удостоверение своей страны, пойти с ним в ГАИ, сделать фото и два часа посмотреть новости про ДТП. Сначала удостоверение давали до конца действия твоей визы, сейчас дают либо на три месяца, либо на год. Постоянно обновлять права не очень удобно, поэтому я решил сдать с нуля и получить местное удостоверение. Я сдал на компьютере экзамен из 100 вопросов, и мне выдали постоянные права сроком на шесть лет.

close 100% Из личного архива Максима Вязовского

Я посчитал, что на аренду автомобиля за год я потратил около 10 тыс. юаней (примерно 125 тыс. рублей), и решил приобрести свой. Примерно 1,5 года назад я купил «китайца», потому что выбор большой — и они относительно недорогие. Знакомый занимался экспортом автомобилей в Европу и порекомендовал чисто китайский бренд WELTMEISTER. В переводе с немецкого это означает «повелитель мира». Мне подобрали подержанный электрокар. Новый брать бессмысленно, потому что через год они падают в цене на 20-30%.

В Гуанчжоу такие правила, что при покупке бензинового автомобиля нужно платить налог .

Номера делятся на синие (бензиновые или газовые) и зеленые (электрические или гибридные). Если у тебя бензиновый автомобиль, ты должен заплатить 20 тыс. юаней (250 тыс. рублей), чтобы поучаствовать в лотерее на получение номеров, которые разыгрываются в течение трех месяцев. Поэтому я решил купить электромобиль, чтобы спокойно взять номера без налога. Нужно только за регистрацию заплатить около 300 юаней (3,7 тыс. рублей). Зарядные станции здесь везде, даже на парковке у моего дома. Автомобиль прекрасный, в месяц на зарядку трачу около 300-400 юаней, причем каждый день проезжаю не менее 50 км.

На дорогах в Гуанчжоу примерно половина автомобилей — «немцы» и «японцы». Много «Тойот», «Хонд», «Мерседесов», «Ауди» и «Фольксвагенов». Китайцы, у которых есть деньги, предпочитают покупать европейские автомобили, потому что для них важен бренд.

Я хочу, чтобы мой следующий автомобиль был европейским или японским — «Фольксваген» или «Хонда». Потому что здесь каждый год появляются новые китайские компании и так же быстро закрываются, так как не вывозят — банкротятся или их поглощают. Здесь просто открывать новые бренды, потому что нет необходимости иметь свой завод по производству автомобиля — нужен просто штат персонала, инженеры и дизайнеры, которые все спроектируют. А производство кузова можно сделать на одном заводе, двигателя — на другом, батареи — на третьем, электроники — на четвертом, а на пятом все это собрать.

Из-за жесткого демпинга цен через год стоимость китайской машины может упасть минимум на 20%, а то и больше. Свой автомобиль я купил 1,5 года назад за 100 тыс. юаней (примерно 1,25 млн рублей), а сейчас в лучшем случае смогу продать за 70 тыс. (примерно 860 тыс. рублей), это потолок.

Что самое интересное: это не только с моим брендом, все так сильно упали в цене. Но европейцы просели процентов на 15 — только потому что машина постарела. Также у иностранных компаний по производству автомобилей лучше аккумуляторные батареи. У «китайцев» может быть заявлено, что батарея на 80 кВт и автомобиль с полным зарядом проедет 600 километров, — не проедет никогда в жизни, максимум 500. Но если у «европейца» заявлено 550 километров — 520-530 он проедет.

Квиз для русских

Во время пандемии многие иностранцы начали собираться вместе, чтобы немножко отвлечься от ограничений, развеяться. Один из моих знакомых предложил поиграть в интеллектуальную игру по типу «Что? Где? Когда?». Он просто искал вопросы в интернете, читал вслух, а мы на них отвечали. Потом начало приходить все больше народу. Мы уже не просто играли в парке или кофейне, а организованно собирались большой компанией в кафе. Но потом этому парню пришлось уехать домой, и он решил передать бразды правления мне — сделал меня организатором и ведущим, потому что у меня уже был опыт ведения подобных мероприятий.

Я также стал искать вопросы в интернете, старался усовершенствовать то, что было. Раньше вопросы читались просто вслух, а я начал делать слайд-шоу, чтобы люди могли видеть текст. Но потом понял, что так далеко не уедешь и для прогресса нужно что-то большее. Предыдущий организатор предложил мне обратить внимание на одну из франшиз интеллектуального клуба, которых очень много в России. Я отправил запрос в различные компании, сравнил условия и пришел к выводу, что «Клуб 60 секунд» подходит мне больше. Раньше я сам играл в различные квизы, и там по большей части все вопросы были на конкретные знания. А вот что мне понравилось в «Клубе 60 секунд» — здесь в первую очередь нужно думать логически, вопросы построены как загадки. И когда сидит команда, люди накидывают варианты и методом логической цепочки дают правильный ответ. Это гораздо интереснее. Собственно, и девиз клуба — «Интереснее думать, чем знать». Поэтому, собственно, я решил выбрать эту франшизу, купил на нее права.

close 100% Из личного архива Максима Вязовского

Наш клуб существует с 2022 года, мы переживали взлеты и падения. В основном это все было связано с пандемией, когда закрывались заведения по всему городу — и мы не могли собираться. Нам приходилось играть онлайн по трансляции через специальную программу. Когда наконец-то границы открылись, приехало очень много новых людей, клуб снова ожил. И теперь мы регулярно собираемся практически каждую неделю. На сегодняшний день в «Клубе 60 секунд» порядка 50 постоянных игроков. Но в среднем мы собираем компанией где-то 70-80 человек, иногда даже бывает 100.

В нашем клубе играют люди разного возраста и разных профессий: от студентов до мамочек в декрете. Судя по отзывам, это отличная возможность для социализации. Для новоприбывших в Гуанчжоу это хороший вариант обрести друзей и знакомых, а также возможность найти полезные контакты для работы и жизни. Потому что в Гуанчжоу не так уж много русскоговорящих, но все они из разных сфер: учителя, модели, сотрудники бьюти-индустрии и так далее. Также часто приходят туристы, чтобы, так сказать, немножко окунуться в русскоговорящую среду.