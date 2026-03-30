Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Хайфы

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в израильской Хайфе. Об этом сообщило агентство NourNews.

Отмечается, что Иран атаковал промышленный район Хайфы совместно с ливанским движением «Хезболлах». В результате удара произошло возгорание топливного резервуара. Кроме того, обстрелу подвергся порт Хайфы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

В марте иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран ударил по авиабазе в Иордании, где размещены войска США.