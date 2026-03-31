В Турции прокомментировали информацию о посадке бомбардировщиков США на юге страны

Администрация президента Турции опровергла информацию о посадке американских бомбардировщиков на авиабазе на юге республики на фоне конфликта вокруг Ирана, заявили в центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что информация о том, что американские бомбардировщики B-1B Lancer продолжают совершать взлеты и посадки на авиабазе Инджирлик, содержит дезинформацию. Все опубликованные фотографии и видеозаписи, прикладываемые к подобным публикациям, являются старыми и относятся к запланированным плановым учебным мероприятиям.

«Они не актуальны. Кроме того, они не имеют никакого отношения к текущим региональным конфликтам», — добавили в центре.

Накануне посол Турции в России Танжу Билгич заявил, что конфликт на Ближнем Востоке создает угрозу мировым поставкам продовольствия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.