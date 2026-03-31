Россиянам объяснили значение рассылки писем из Реестра воинского учета от «Госуслуг»

Юрист Лютницкая: оповещения Реестра воинского учета — не повестка
Рассылка писем от портала «Госуслуги», оповещающих о внесении изменений в данные Реестра воинского учета, не является повесткой с требованием явки в военкомат. Об этом «Ленте.ру» рассказала независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.

По ее словам, не нужно предпринимать никаких действий самостоятельно, сообщение является просто частью системы систематизации.

Юрист добавила, что на «Госуслуги» придет повестка, если военкомат решит вызвать россиянина. В ней будет указано основание для явки, а также дата, когда необходимо будет прийти в военкомат.

Лютницкая также рассказала, что рассылка о внесении изменений в данные Реестра воинского учета связана с переводом работы военкоматов в электронный формат.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал, что дата явки призывников по повестке в военкомат не должна превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре.

Ранее кабмин РФ разрешил военкоматам давать отсрочку без личной явки призывника.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
