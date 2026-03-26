В Брянской области женщина погибла при атаке ВСУ

Губернатор Богомаз: мирная жительница погибла от удара дрона в Брянской области

В Брянской области при атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла жительница села Зерново. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Зерново Суземского района. В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. По словам Богомаза, родственникам будут оказаны необходимая поддержка и материальная помощь.

До этого губернатор Брянской области сообщил, что в течение суток с 24 по 25 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 258 украинских беспилотников над регионом.

25 марта в Белгородской области два мирных жителя стали жертвами атак беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по мотоциклу, которым управлял 18-летний юноша, а в городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина.

Ранее женщина получила травмы при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом.