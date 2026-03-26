В Брянской области женщина погибла при атаке ВСУ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Губернатор Богомаз: мирная жительница погибла от удара дрона в Брянской области
Павел Лисицын/РИА Новости

В Брянской области при атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла жительница села Зерново. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Зерново Суземского района. В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. По словам Богомаза, родственникам будут оказаны необходимая поддержка и материальная помощь.

До этого губернатор Брянской области сообщил, что в течение суток с 24 по 25 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 258 украинских беспилотников над регионом.

25 марта в Белгородской области два мирных жителя стали жертвами атак беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по мотоциклу, которым управлял 18-летний юноша, а в городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина.

Ранее женщина получила травмы при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом.

 
Теперь вы знаете
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
