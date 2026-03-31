Кадыров рассказал, как бойцы ВСУ предали раненого товарища, бросив его на верную смерть

Воздушная разведка спецназа «Ахмат» уничтожила бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенного сослуживцами в туалете. Кадры с ликвидацией военного опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На видео, снятом дроном-разведчиком, можно увидеть группу ВСУ, которая перемещается среди частной жилой застройки. Вблизи от них взрывается снаряд, выпущенный бойцами спецназа «Ахмат».

Бежавший последним солдат ВСУ получил ранение и упал на землю. Его сослуживцы «предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого» и бросили его, оперативно укрывшись в здании. Раненый боец отполз в ближайшее укрытие, которым оказалось «уличное санитарное сооружение». После этого ахматовцы направили в туалет беспилотник-камикадзе. Постройку вместе с военнослужащим уничтожило взрывом.

«Прямое попадание привело к полному разрушению выбранного укрытия, а цель ликвидирована», — сообщил Кадыров.

До этого на видео сняли последние минуты жизни бойца ВСУ, попытавшегося поймать рукой летевший на него FPV-дрон. На записи можно увидеть, как беспилотник постепенно снижается, а затем, заметив украинского солдата в кустах, летит по направлению к нему. Однако вместо того, чтобы убежать, боец протянул руку к БПЛА, чтобы поймать его. На этом моменте запись оборвалась.

Ранее российский дроновод не стал атаковать машину с украинскими гуманитарщиками в зоне СВО.