Российские бойцы рассказали о перехвате радиообмена украинских войск

Группа российских морпехов захватила в плен украинских боевиков и неделю прослушивала радиообмен противника. Об этом рассказал командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» в беседе с РИА Новости.

«Они приехали и начали употреблять алкоголь прямо на позиции. Один вышел в туалет, а тут мы! Сразу в блиндаж начали настреливать, гранаты закидывать. Они — в ответ», — сказал военный.

Когда у украинских солдат закончились боеприпасы, они решили сдаться в плен, рассказал собеседник агентства.

После этого командование приказало морпехам оставаться на позиции и прослушивать рацию противника — пленные регулярно докладывали своим, что у них все в порядке, а морпехи передавали командирам данные обо всех перемещениях украинских солдат.

В начале марта сообщалось, что бывший военнослужащий 360-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины «Нептун» Сергей Костецкий попал в российский плен на Димитровском направлении. По словам военнопленного, на передний план начали отправлять «залетчиков» — тех, кто пьет, наркоманов. Костецкий признался, что сам таким же образом попал на передовую.

Ранее российские бойцы придумали необычный способ перехвата дронов в зоне СВО.