Литва, Латвия и Эстония обратились к НАТО на фоне слухов об открытии неба дронам ВСУ

Главы минобороны Литвы, Латвии и Эстонии призвали НАТО укрепить воздушную оборону их стран с восточного фланга в связи с участившимися залетами украинских ударных дронов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Союзники должны в срочном порядке усилить возможности, необходимые для эффективного обнаружения и перехвата [БПЛА]», — говорится в совместном заявлении министров.

Они также призвали Евросоюз значительно увеличить долю средств, выделяемых на оборону восточных границ из общего бюджета, а также продолжить реализацию программы «Наблюдение с восточного фланга» и европейскую инициативу по борьбе с беспилотниками.

26 марта Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для украинских беспилотников для атак на российские регионы. По информации канала, альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу ВСУ. Он включает облет территории Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Это дает украинским военным открытый выход к Финскому заливу и позволяет обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах, отметили в Mash.

Эти данные, правда, уже официально опровергли в минобороны Латвии, указал «Ъ». В ведомстве заявили, что все три страны не участвуют в атаках на Россию.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.