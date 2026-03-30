Двое жителей Шебекино пострадали при атаке со стороны ВСУ

Двое мирных жителей получили ранения в Шебекино Белгородской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«От удара FPV-дрона по легковому автомобилю женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения плеч и баротравму», — сообщил он.

Как уточнил Гладков. пострадавшей оказали помощь в городской больнице Белгорода №2.

Ранения также получил сотрудник подразделения «Орлан», БПЛА атаковал его машину. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ.

21 марта ВСУ нанесли удар по социальному объекту в селе Смородино, расположенном в Грайворонском округе Белгородской области. Здание оказалось разрушено, также повреждения получил объект торговли. Гладков рассказал, что четыре женщины получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одну женщину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу с множественными осколочными ранениями.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Белгородской области.