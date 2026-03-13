Размер шрифта
Россия намерена передать в ОЗХО данные о планах Киева по терактам с химвеществами

Постпред Тарабрин: РФ сообщит в ОЗХО о планах ВСУ утроить теракты с химоружием
Сергей Отрошко/РИА Новости

Россия передаст в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о намерениях Вооруженных сил Украины устроить диверсии с применением химических веществ. Об этом сообщил постпред России при организации Владимир Тарабрин в ходе сессии в Гааге, передает РИА Новости.

«Российские спецслужбы продолжают выявлять украинские диверсионные ячейки на своей территории, [...] в том числе с задействованием отравляющих химических веществ», - сообщил дипломат.

Такие террористические атаки направлены как на отдельных лиц, так и на группы людей, а также планировались диверсии против гражданских и стратегических объектов, отметил он.

Накануне Тарабрин заявил, что Россия регулярно передает информацию о нарушениях со стороны Украины в ОЗХО.

По словам постпреда, Запад предпочитает не замечать регулярное применение Киевом токсичных химических веществ в зоне специальной военной операции (СВО).

В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее стало известно, что Запад препятствует в восстановлении членства России в исполнительном комитете ОЗХО.

 
