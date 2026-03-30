На Украине начала работать частная ПВО

Частная противовоздушная оборона (ПВО) начала работать на Украине. Об этом заявил в Telegram-канале министр обороны республики Михаил Федоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал он.

В своем сообщении он отметил, что такая ПВО якобы уже сбила несколько беспилотников в Харьковской области. Кроме того, еще на 13 предприятиях Украины формируются новые группы ПВО.

20 марта секретарь Совбеза и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что Украина развернула в пяти странах Ближнего Востока системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критической и гражданской инфраструктуры.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении одним ударом украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе аэродрома Гостомеля Киевской области.

По его словам, на территории аэродрома находятся бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО, склады с ракетами.

Лебедев уточнил, что российские военные ликвидировали по меньшей мере одну систему, предварительно, Partiot.

Ранее Испания решила передать Украине пять ракет Patriot, рассчитанных на две минуты боя.