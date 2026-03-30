Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине начала работать частная ПВО

Минобороны Украины: частная ПВО сбила первые цели на территории страны
Eugene Hoshiko/AP

Частная противовоздушная оборона (ПВО) начала работать на Украине. Об этом заявил в Telegram-канале министр обороны республики Михаил Федоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал он.

В своем сообщении он отметил, что такая ПВО якобы уже сбила несколько беспилотников в Харьковской области. Кроме того, еще на 13 предприятиях Украины формируются новые группы ПВО.

20 марта секретарь Совбеза и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что Украина развернула в пяти странах Ближнего Востока системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критической и гражданской инфраструктуры.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении одним ударом украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе аэродрома Гостомеля Киевской области.

По его словам, на территории аэродрома находятся бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО, склады с ракетами.

Лебедев уточнил, что российские военные ликвидировали по меньшей мере одну систему, предварительно, Partiot.

Ранее Испания решила передать Украине пять ракет Patriot, рассчитанных на две минуты боя.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!