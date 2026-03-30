Испания передаст Украине оружие, рассчитанное на две минуты боя

Испания планирует передать Украине пять ракет комплекса Patriot. Об этом сообщила газета El Pais, ссылаясь на источники в кабмине королевства.

«Испания согласилась поставить Украине ракеты Patriot под давлением НАТО и Евросоюза, требуя от европейских стран, обладающих этой американской системой, поставки в Киев», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что речь идет о ракетах версии PAC-2, которые находятся на вооружении зенитного артиллерийского полка, дислоцированного в районе Маринеса в автономном сообществе Валенсия. Стоимость одной такой ракеты оценивается в $3-4 млн.

Данные ракеты не относятся к последнему поколению. Сейчас в стране происходит постепенная замена ракет до версии PAC-3, говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна готова обмениваться со странами Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронами-перехватчиками, но взамен хочет получить ракеты для Patriot. Он заявил, что Киев получил сигналы от партнеров с Ближнего Востока.

