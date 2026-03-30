Власти Ирана выразили соболезнования в связи с гибелью главы ВМС КСИР

Хаменеи и Пезешкиан выразили соболезнования в связи с гибелью главы ВМС КСИР

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан выразили соболезнования в связи с гибелью командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирала Алирезы Тангсири. Слова аятоллы приводит его пресс-служба, пишет ТАСС.

«Храбрый и смелый командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири после многих лет борьбы был удостоен звания мученика. Я поздравляю и выражаю соболезнования семье, товарищам по оружию и командному составу военно-морских сил и Корпуса стражей исламской революции», — сказал Хаменеи.

До этого КСИР подтвердил гибель Тангсири.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника.

Ранее в США заявили, что варианты наземной операции против Ирана готовились несколько лет.