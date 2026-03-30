В США заявили, что варианты наземной операции против Ирана готовились несколько лет

Американские военные уже несколько лет разрабатывают планы наземных операций в Иране. Об этом заявил генерал в отставке и бывший руководитель Центрального командования США (CENTCOM) Фрэнк Маккензи в интервью CBS News.

По его словам, Вашингтон «много лет» рассматривал варианты действий вдоль южного побережья Ирана. Речь идет о захвате островов и небольших баз, уточнил военный.

«Обычно это были рейды. А рейд — это операция с запланированным отступлением. Вы не собираетесь оставаться там надолго. Но некоторые из этих островов можно было бы захватить и удерживать. Это имело бы несколько последствий», — сказал Маккензи.

Генерал считает, что проведение таких операций было бы глубоко унизительным для Ирана и придало США вес на переговорах. Захват острова Харк, в свою очередь, полностью парализует нефтяную промышленность Тегерана, заявил Маккензи. «Прелесть захвата в том», что остров не придется разрушить, уточнил он.

Газета The New York Times писала, что на Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тыс. военнослужащих США. По ее данным, после прибытия в регион 2,5 тыс. морских пехотинцев и 2,5 тыс. моряков численность американских военных на Ближнем Востоке примерно на 10 тыс. превысила обычную.

По словам официальных лиц США, Белый дом взвешивает, стоит ли предпринимать в зоне конфликта более масштабную атаку, например, захватывать территории для открытия Ормузского пролива.

Ранее в США предрекли эскалацию войны в Иране.

 
